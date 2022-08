Hamas | 31 persone uccise nella Striscia di Gaza | sei bambini

(Di domenica 7 agosto 2022) Il bilancio dellea partire dall'inizio dell'operazione israeliana Breaking Dawn è di 31, sei dei quali: lo hanno reso noto le autorità sanitarie di, il movimento palestinese che governa ladi. 265 leferite. Israele contesta il fatto che almeno novesono morte a causa di razzi sparati dal Jihad Islamico Palestinese verso Israele ma caduti all'interno delladi. L'esercito israeliano, citato dal Times of Israel, ha riferito che dall'inizio dell'operazione, venerdì, sono stati lanciati verso Israele 580 razzi.

... sei dei quali bambini: lo hano reso noto le autorità sanitarie di, il movimento palestinese che governa la Striscia di Gaza. 265 leferite. Israele contesta il fatto che almeno nove ...'Stiamo agendo in maniera mirata e responsabile allo scopo di minimizzare i danni allenon ... che potrebbe portarea unirsi alla lotta. La formazione islamista che governa Gaza finora si ...Sono saliti a 32 i morti nella striscia di Gaza in conseguenza dei bombardamenti da parte di Israele. Tra questi anche sei bambini. Oltre 250 le persone rimaste ferite. lo ha reso noto oggi il ministe ...