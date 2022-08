Fabian Ruiz al Psg, via libera per Navas? (Di domenica 7 agosto 2022) Improvvisa e decisiva accelerazione del Psg che non si ferma a Renato Sanches, e mette le mani sul centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che aveva deciso di non rinnovare il contratto con i partenopei. L’affare a questo punto potrebbe facilitare l’arrivo del portiere Keylor Navas alla corte di mister Spalletti. Fabian Ruiz al Psg: arriva Navas al Napoli? Colpo grosso dei francesi che hanno lavorato a fari spenti assicurandosi il centrocampista spagnolo circa’25 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore in scadenza di contratto e che tra l’altro aveva già deciso di non rinnovare. Le due società sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli, ma è assai probabile che gli azzurri sfrutteranno questa occasione per parlare del portiere Keylor Navas. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) Improvvisa e decisiva accelerazione del Psg che non si ferma a Renato Sanches, e mette le mani sul centrocampista del Napoli,, che aveva deciso di non rinnovare il contratto con i partenopei. L’affare a questo punto potrebbe facilitare l’arrivo del portiere Keyloralla corte di mister Spalletti.al Psg: arrivaal Napoli? Colpo grosso dei francesi che hanno lavorato a fari spenti assicurandosi il centrocampista spagnolo circa’25 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore in scadenza di contratto e che tra l’altro aveva già deciso di non rinnovare. Le due società sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli, ma è assai probabile che gli azzurri sfrutteranno questa occasione per parlare del portiere Keylor. ...

