Critiche a De Laurentiis, Graziani: “I fatti danno ragione al presidente del Napoli” (Di domenica 7 agosto 2022) Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva parla del Napoli e del nuovo progetto di Aurelio De Laurentiis, criticato dai tifosi. Il presidente sta per vendere anche Fabian Ruiz al PSG, con un progetto di taglio degli ingaggi e svecchiamento della rosa che trova molte contrapposizione tra i tifosi. Graziani sulla questione dice: “Tenere bassi gli ingaggi e fare bene non è affatto semplice e di solito le due cose non collimano. Sono andati via giocatori importanti, ma i fatti danno ragione ad Aurelio De Laurentiis che fino ad ora è sempre riuscito a tenere la squadra a grandi livelli. Con Sarei ha addirittura sfiorato lo scudetto e lo scorso anno ha centrato l’accesso alla Champions League“. Secondo Graziani però c’è ... Leggi su napolipiu (Di domenica 7 agosto 2022) Ciccioai microfoni di Radio Sportiva parla dele del nuovo progetto di Aurelio De, criticato dai tifosi. Ilsta per vendere anche Fabian Ruiz al PSG, con un progetto di taglio degli ingaggi e svecchiamento della rosa che trova molte contrapposizione tra i tifosi.sulla questione dice: “Tenere bassi gli ingaggi e fare bene non è affatto semplice e di solito le due cose non collimano. Sono andati via giocatori importanti, ma iad Aurelio Deche fino ad ora è sempre riuscito a tenere la squadra a grandi livelli. Con Sarei ha addirittura sfiorato lo scudetto e lo scorso anno ha centrato l’accesso alla Champions League“. Secondoperò c’è ...

napolipiucom : Critiche a De Laurentiis, Graziani: 'I fatti danno ragione al presidente del Napoli' #DeLaurentiis #Graziani… - SSCNapoliFeed : Il video di Mertens: visualizzazioni record, critiche De Laurentiis, affetto - infoitsport : 'Non voglio più africani'. Pioggia di critiche per Aurelio De Laurentiis - napolipiucom : De Laurentiis 'Non mi parlate di calciatori africani', scattano le critiche #CalcioNapoli #DeLaurentiis #napoli… - infoitsport : De Laurentiis “Non mi parlate di calciatori africani”, scattano le critiche -