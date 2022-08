Beautiful anticipazioni: Flo scopre di Carter e Shauna ma resta allibita. Paris sospetta (Di domenica 7 agosto 2022) Pronti per scoprire come finirà per Bill e Liam, resteranno in carcere senza avere possibilità di uscire su cauzione? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 agosto 2022. Il piano di Bill non va come si aspettava. L’uomo pensava che andando a raccontare la sua versione, Liam avrebbe riavuto la libertà e invece a quanto pare, ha solo complicato le cose, motivo per il quale Hope continua a odiarlo… Nel frattempo Eric cerca ancora di capire che cosa sia successo la famosa notte in cui Carter ha avuto una avventura con un’altra donna e a suo modo, cerca di ascoltare la versione dei fatti di Shauna…Carter (Lawrence Saint-Victor) è in evidente imbarazzo con Eric (John McCook), ma lo stilista non può immaginare il reale motivo del turbamento ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 agosto 2022) Pronti per scoprire come finirà per Bill e Liam, resteranno in carcere senza avere possibilità di uscire su cauzione? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 agosto 2022. Il piano di Bill non va come si aspettava. L’uomo pensava che andando a raccontare la sua versione, Liam avrebbe riavuto la libertà e invece a quanto pare, ha solo complicato le cose, motivo per il quale Hope continua a odiarlo… Nel frattempo Eric cerca ancora di capire che cosa sia successo la famosa notte in cuiha avuto una avventura con un’altra donna e a suo modo, cerca di ascoltare la versione dei fatti di(Lawrence Saint-Victor) è in evidente imbarazzo con Eric (John McCook), ma lo stilista non può immaginare il reale motivo del turbamento ...

