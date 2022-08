Yacht su scogli Porto Cervo, vittima non è morta d'infarto (Di sabato 6 agosto 2022) L'imprenditore anglo tedesco Dean Kronsbein è morto a causa di una grave lesione spinale e un forte trauma toracico come conseguenza di un violento impatto a terra, e non d'infarto come accertato in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) L'imprenditore anglo tedesco Dean Kronsbein è morto a causa di una grave lesione spinale e un forte trauma toracico come conseguenza di un violento impatto a terra, e non d'come accertato in ...

Gazzettino : Yacht sugli scogli a Porto Cervo, l'autopsia: «Dean Kronsbein non è morto di infarto» - lasiciliait : Yacht su scogli Porto Cervo, la vittima non è morta d'infarto - SardiniaPost : Yacht sugli scogli a Porto Cervo: l’imprenditore tedesco è morto per le lesioni #Sardegna ahttps://www.sardiniapos… - Italian : Yacht sugli scogli a Porto Cervo, la vittima non è morta d'infarto - ilmessaggeroit : Yacht sugli scogli a Porto Cervo, l'autopsia: «Dean Kronsbein non è morto di infarto» -