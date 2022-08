Wta 250 Washington 2022: montepremi e prize money (Di sabato 6 agosto 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Wta 250 di Washington 2022. Si gioca sui campi in cemento outdoor della capitale americana. Non sono ai nastri di partenza tenniste italiane. Ci si può consolare, tuttavia, con un seeding di livello assoluto. Sono presenti, infatti, ben sei campionesse Slam. Si tratta della rumena Simona Halep, della biellorussa Viktoria Azarenka, della britannica Emma Raducanu e delle statunitensi Sloane Stephens, Venus Williams e Sofia Kenin, quest’ultime due premiate dagli organizzatori con una wild card. A guidare il tabellone c’è l’altra tennista di casa Jessica Pegula. Un occhio di riguardo lo meritano pure la belga Elise Mertens, l’australiana Ajla Tomljanovic, la ceca Marie Bouzkova e l’estone Kaia Kanepi, giocatrici sempre molto temibili sulle superfici dure. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Iled ildel torneo Wta 250 di. Si gioca sui campi in cemento outdoor della capitale americana. Non sono ai nastri di partenza tenniste italiane. Ci si può consolare, tuttavia, con un seeding di livello assoluto. Sono presenti, infatti, ben sei campionesse Slam. Si tratta della rumena Simona Halep, della biellorussa Viktoria Azarenka, della britannica Emma Raducanu e delle statunitensi Sloane Stephens, Venus Williams e Sofia Kenin, quest’ultime due premiate dagli organizzatori con una wild card. A guidare il tabellone c’è l’altra tennista di casa Jessica Pegula. Un occhio di riguardo lo meritano pure la belga Elise Mertens, l’australiana Ajla Tomljanovic, la ceca Marie Bouzkova e l’estone Kaia Kanepi, giocatrici sempre molto temibili sulle superfici dure. Il ...

