Violenza nel napoletano, aggrediscono i familiari “rivali” in commercio: 3 ai domiciliari (Di sabato 6 agosto 2022) Volevano liberarsi della concorrenza e così hanno aggredito 3 familiari che esercitano la loro stessa attività. La polizia ha però arrestato 3 soggetti responsabili della violenta aggressione avvenuta a San Giorgio a Cremano. Agli arresti domiciliari ci sono finiti: R.G., (cl.1965); R.S., (cl.1992); P.C., (cl.1977), indiziati, a vario titolo, di tentata estorsione, lesioni personali aggravate, illecita concorrenza con Violenza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 agosto 2022) Volevano liberarsi della concorrenza e così hanno aggredito 3che esercitano la loro stessa attività. La polizia ha però arrestato 3 soggetti responsabili della violenta aggressione avvenuta a San Giorgio a Cremano. Agli arrestici sono finiti: R.G., (cl.1965); R.S., (cl.1992); P.C., (cl.1977), indiziati, a vario titolo, di tentata estorsione, lesioni personali aggravate, illecita concorrenza conL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

chiaraUNHCR : Il viaggio in Sudan con @LuigiVignali inizia con la visita al campo di Um Rakuba, che ospita migliaia di persone co… - rubio_chef : Confermi quindi che, oltre a essere codardi (non rispondono mai nel merito e bloccano), i sionisti si nutrono di vi… - aleinno70 : @markimarkitos @amdo61 @GiovaQuez Ha coordinato il progetto “Questo non è amore” per la provincia di Roma, per prev… - l_dirauso : l'arroganza e la violenza della #Cina verso #Taiwan e i paesi del #G7 è la stessa che manifesta verso i suoi cittad… - Siacu_ASBL : RT @PapaParole: Proprio nelle situazioni di #delusione e di dolore, quando sperimentiamo la violenza del #male e la vergogna della #colpa,… -