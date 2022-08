Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 agosto 2022)DEL 6 AGOSTOORE 18:20 ARIANNA CAROCCI – NOT SPOSTAMENTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN APERTURA LA NETTUNENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA GENIO CIVILE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA PANTANELLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SCENDIAMO PIÙ A SUD, SULLA FLACCA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PIANA DI SANT’AGOSTINO E PROSEGUENDO TRA GAETA E PORTO SALVO, IL TUTTO IN DIREZIONE DI FORMIA. INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEAVITERBO ...