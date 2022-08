Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 agosto 2022)DEL 6 AGOSTOORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A1 FIRENZE, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL NODO A1/A24 IN DIREZIONE; AL MOMENTO SI REGISTRA 1 KM DI CODA. RESTIAMO SEMPRE IN A1, MA SUL TRATTO-NAPOLI, CODE PER TRAFFICO TRA FROSINONE E CEPRANO VERSO NAPOLI; PRUDENZA, INOLTRE, PER LA GRANDINE CHE, IN QUESTO MOMENTO, STA INTERESSANDO LA ZONA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA. DISAGI PER CHI È IN TRANSITO SULLA REGIONALE 411 SUBLACENSE, A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO ALL’ALTEZZA DEL KM 12+100, LA STRADA È TEMPORANEAMENTE ...