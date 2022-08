sportface2016 : #ChallengerCordenons 2022: #Vavassori rimonta #DeAlboran e vola in finale - Ilsuperbo89 : Il rovescio a una mano si prende la scena anche a SB del Tronto, con un Giovanni Fonio in gran forma che vola ai QF… -

FIT

Dopo alcune difficoltà nell'insidiare lo statunitense da fondo,è riuscito nel migliore dei modi a usufruire della sua prima letale e a seguire a rete la maggior parte delle sue iniziative; ...LONDRA (INGHILTERRA) Missione compiuta per Jannik Sinner, cheal secondo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione scattato sui campi in erba londinesi. ... viceversa, per Andrea, ... Vavassori vola in finale Cordenons Andrea Vavassori ha sconfitto Nicolas Moreno De Alboran mediante il risultato di (5)6-7, 6-1, 6-4, ottenendo un posto in finale al Challenger di Cordenons 2022. L'azzurro sfiderà uno tra Alexandre Mul ...