Tutto fatto per Mertens con la nuova squadra | è arrivato il comunicato

AGGIORNAMENTO – Nuovo comunicato del Galatasaray che annuncia l' inizio delle trattative ufficiali con l'ex Napoli Mertens attraverso il profilo ufficiale del club. Di seguito il comunicato: "Sono iniziate le trattative ufficiali con il giocatore in merito al trasferimento del calciatore professionista Dries Mertens al nostro club" Dopo il video emozionante pubblicato sui social qualche giorno fa, Dries Mertens è pronto a lasciare ufficialmente quella che è stata la sua casa per nove stagioni. L'attaccante belga durante la sua esperienza al Napoli è riuscito a scrivere pagine della storia del club partenopeo, infrangendo record su record. L'attaccante classe '87 è diventato il quinto per presenze nella storia del Napoli (dietro solo a Insigne, Juliano, Bruscolotti e Hamsik) con 397 gare

