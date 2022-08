Samsung Unpacked sarà favoloso: in arrivo nuovi smartphone pieghevoli, smartwatch e accessori (Di sabato 6 agosto 2022) E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il Samsung Unpacked 2022, uno dei grandi eventi dell’anno in quanto a tecnologia. Il prossimo 10 agosto la multinazionale sudcoreana presenterà nuovi smartphone e non solo, a cominciare dagli attesissimi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, i nuovi pieghevoli di casa Samsung. Samsung Unpacked 2022, 6/8/2022 – Computermagazine.itAttenzione anche al nuovo Galaxy Watch 5, nonché agli auricolari Galaxy Buds 2 Pro. Cominciamo dal Galaxy Z Fold 4, che stando a quanto segnalato da HDBlog, sarà una revisione del modello attuale, con dei piccoli miglioramenti. Spazio alla piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 che fornirà un boost nelle prestazioni, mentre esteticamente il ... Leggi su computermagazine (Di sabato 6 agosto 2022) E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il2022, uno dei grandi eventi dell’anno in quanto a tecnologia. Il prossimo 10 agosto la multinazionale sudcoreana presenteràe non solo, a cominciare dagli attesissimi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, idi casa2022, 6/8/2022 – Computermagazine.itAttenzione anche al nuovo Galaxy Watch 5, nonché agli auricolari Galaxy Buds 2 Pro. Cominciamo dal Galaxy Z Fold 4, che stando a quanto segnalato da HDBlog,una revisione del modello attuale, con dei piccoli miglioramenti. Spazio alla piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 che fornirà un boost nelle prestazioni, mentre esteticamente il ...

