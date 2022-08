(Di sabato 6 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Raffaele di Unalha rilasciato qualche dichiarazione dove haunche i fan non conoscevano. L’attore ha confessato come stanno le cose: ecco che cosa ha detto. La soap opera di Rai 3 continua ad appassionare milioni di fan che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, decidono di seguire le

YouMovies

Chi segue la soap Unal sole non può non sapere quanto Patrizio Rispo, in arteGiordano sia un ottimo chef. Ma non olo nella fiction di Raitre. L'attore è bravissimo anche nella vita ...Raffaello era di un altro avviso: le vestigia antiche andavano lasciate al loro, liberate ... Da Vita dida Urbino disegnata ed incisa da Giovanni Riepenhausen, Roma 1833, tav. XI, Roma,... Raffaelle di Un posto al sole costretto a farlo: svelato il retroscena Raffaele di Un posto al sole ha rilasciato qualche dichiarazione dove ha svelato un retroscena che i fan non conoscevano. L’attore ha confessato come stanno le cose: ecco che cosa ha detto. La soap ...L'attore che dà il volto a Raffaele Giordano si è lamentato della poca considerazione che il cinema ha nei confronti degli attori di Un posto al sole.