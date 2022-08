MotoGP, GP Silverstone 2022. Zarco: “Abbiamo fatto uno step in più” (Di sabato 6 agosto 2022) “Sono contentissimo, Silverstone è una pista storica e andare veloce qui ti dà piacere. Da ieri vado bene ma oggi penso di aver fatto uno step in più. La FP4 mi ha dato fiducia sulla gomma dura, quando siamo passati alla soft mi è stato subito tutto più facile”. Queste le parole di Johann Zarco, poleman in sella a Ducati Pramac nelle qualifiche del Gran Premio di Bretagna di MotoGP, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) “Sono contentissimo,è una pista storica e andare veloce qui ti dà piacere. Da ieri vado bene ma oggi penso di averunoin più. La FP4 mi ha dato fiducia sulla gomma dura, quando siamo passati alla soft mi è stato subito tutto più facile”. Queste le parole di Johann, poleman in sella a Ducati Pramac nelle qualifiche del Gran Premio di Bretagna di, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. SportFace.

