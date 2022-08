Mercato Milan – Onyedika idea per il centrocampo. Intanto Pobega rinnova (Di sabato 6 agosto 2022) Il Milan avrebbe puntato gli occhi su Raphael Onyedika per rinforzare il centrocampo. Intanto Tommaso Pobega ha rinnovato fino al 2027 Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 agosto 2022) Ilavrebbe puntato gli occhi su Raphaelper rinforzare ilTommasohato fino al 2027

anperillo : Il #Napoli è al secondo posto, dietro la #Juventus, nella classifica dei club di #SerieA che finora hanno speso di… - Gazzetta_it : Stefano Pioli in Gazzetta: 'Il mio Milan è ancora più forte'. L’intervista esclusiva - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IN CHIUSURA PER MANCINI DEL VICENZA: ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER L'ATTACCANTE DEL 2004… - lacittanews : DA TAIWO AD ADLI. DA TOMORI A DE KETELAERE. Sul mercato di un grande club le opinioni contrastanti sono inevitabili… - jackpoolista : @itsnotanangel Si si credeteci che lo blocca Baka il mercato del Milan?? -