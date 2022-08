Masters 1000 Montreal 2022 | Fognini all’ultimo turno di quali | sconfitto Stevenson Out Marcora

(Di sabato 6 agosto 2022) Fabioha domato Kelseytramite il punteggio di 6-3, 6-1, riuscendo a conquistare la possibilità di giocarsi un posto nel tabellone principale deldi. Performance di livello da parte dell’azzurro, reduce da un ritorno sul rosso altalenante; il cemento outdoor canadese ha evidenziato letà in spinta del ligure, abilissimo ad accelerare con il dritto e a disegnare il campo con il rovescio; il tutto sfoderando talvolta le suetà di tocco a discapito dell’acerbo canadese, presente nel draw dificazione grazie a una wild card. Per raggiungere Jannik Sinner e Matteo Berrettini in tabellone,dovrà superare Daniel Altmaier. Il tedesco rappresenta un ostacolo ...

Rafa, dal canto suo, parteciperà aldi Montreal la settimana prossima. Ai microfoni di Tennis Channel, Paul Annacone - ex coach di Pete Sampras e Roger Federer - ha analizzato l'...Possibile incrocio negli ottavi per Jannik Sinner e Matteo Berrettini nel "National Bank Open", sestostagionale, al via lunedì sul cemento di Montreal. Berrettini, numero 14 del mondo e undicesimo favorito del tabellone, esordirà al primo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, 23 ...Si apre la stagione del cemento americano con la Rogers Cup, il Masters 1000 di Montreal in programma dall'8 al 14 agosto. Due italiani nel tabellone principale: sono Jannik Sinner e Matteo Berrettini ...Sono due gli azzurri nel main draw del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale che si disputa sul cemento di Montreal, in Canada (8 al 14 agosto). Matteo Berrettini, n.14 del ranking e ...