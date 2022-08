Lino Guanciale, il gesto che ha commosso il pubblico: il motivo è strappalacrime (Di sabato 6 agosto 2022) Nella notte tra il 12 e il 13 luglio lo scrittore Maurizio De Giovanni è stato colpito da un infarto: Lino Guanciale è andato a trovarlo. Tra le tante serie che appassionano i telespettatori italiani non si può non menzionare Il Commissario Ricciardi, che si basa sui romanzi scritti da Maurizio De Giovanni. Lo scrittore è autore di numerose pubblicazioni che sono state poi portate sul piccolo schermo, precisamente sulla Rai: basti pensare alla serie I Bastardi di Pizzofalcone, ma anche a Mina Settembre, entrambe con un grande successo di pubblico. Il ruolo di Luigi Alfredo Ricciardi, il commissario presso la Regia Questura di Napoli che riesce a vedere gli spettri delle vittime di morte violenta fino ad ascoltarne anche le ultime parole o pensieri, è interpretato dall’ottimo Lino ... Leggi su kronic (Di sabato 6 agosto 2022) Nella notte tra il 12 e il 13 luglio lo scrittore Maurizio De Giovanni è stato colpito da un infarto:è andato a trovarlo. Tra le tante serie che appassionano i telespettatori italiani non si può non menzionare Il Commissario Ricciardi, che si basa sui romanzi scritti da Maurizio De Giovanni. Lo scrittore è autore di numerose pubblicazioni che sono state poi portate sul piccolo schermo, precisamente sulla Rai: basti pensare alla serie I Bastardi di Pizzofalcone, ma anche a Mina Settembre, entrambe con un grande successo di. Il ruolo di Luigi Alfredo Ricciardi, il commissario presso la Regia Questura di Napoli che riesce a vedere gli spettri delle vittime di morte violenta fino ad ascoltarne anche le ultime parole o pensieri, è interpretato dall’ottimo...

koala_anxiety : pomeriggio ha fatto un riposino e ho sognato di essere contesa tra lino guanciale versione enrico vinci e pierpaolo… - Giusepp32214855 : Lino Guanciale saluta: “Viva, viva Santa Maria Capua Vetere e tutti voi sammaritani” - VesuvioLive : Lino Guanciale saluta Santa Maria Capua Vetere. Chiuso il set del Commissario Ricciardi - redazionerumors : L'attore abruzzese vestirà i panni di un comandante marino alle prese con un naufragio. In un'intervista ha svelato… - treegan_spobyy : Non Elena Russo che mette like al mio tweet su Lino Guanciale ma che sta succedendo -