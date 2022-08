Kjaer: «Il lavoro di recupero dall’infortunio è stato pesante. Fossi stato più giovane, non ci sarei riuscito» (Di sabato 6 agosto 2022) Su Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, una lunga intervista al difensore del Milan e della Nazionale danese, Simon Kjaer. Si definisce molto riservato nella vita. «Non mi piace parlare di me. E comunque non ho molto da raccontare: sono sempre stato una persona riservata, normale. Mi piace il mio lavoro e stare a casa con mia moglie e i miei figli. Porto i bambini a scuola, vado a Milanello e ci rimango finché non è ora di andare a riprenderli. Un giorno dovrò pensare a un altro mestiere, ma oggi non faccio molto altro. Non credo di essere così interessante». Racconta il motivo per cui, dopo l’infortunio al crociato del ginocchio sinistro del primo dicembre di un anno fa, ha deciso di non tagliare più i capelli finché non fosse tornato in campo. «Non avevo mai sofferto un infortunio tanto grave e per la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Su Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, una lunga intervista al difensore del Milan e della Nazionale danese, Simon. Si definisce molto riservato nella vita. «Non mi piace parlare di me. E comunque non ho molto da raccontare: sono sempreuna persona riservata, normale. Mi piace il mioe stare a casa con mia moglie e i miei figli. Porto i bambini a scuola, vado a Milanello e ci rimango finché non è ora di andare a riprenderli. Un giorno dovrò pensare a un altro mestiere, ma oggi non faccio molto altro. Non credo di essere così interessante». Racconta il motivo per cui, dopo l’infortunio al crociato del ginocchio sinistro del primo dicembre di un anno fa, ha deciso di non tagliare più i capelli finché non fosse tornato in campo. «Non avevo mai sofferto un infortunio tanto grave e per la ...

