Juventus, CdS: “Vlahovic ora non ha più scuse” (Di sabato 6 agosto 2022) Juventus, CDS- Come scrive il CdS, Dusan oggi non può davvero mancare le grandi attese del pubblico visto quello che è stato pagato. ” Vlahovic. La clessidra scorre inesorabile verso il Sassuolo e per l’occasione la Juve auspica di ritrovare il suo bomber, ancora alla ricerca della migliore condizione. Dusan non è ancora pronto, dopo un’estate vissuta di rincorsa per superare la pubalgia che lo aveva condizionato nel finale della scorsa stagione. DV9 ha ridotto al minimo le vacanze. E si è dedicato quasi esclusivamente al recupero: ha lavorato duramente, anche con un preparatore personale a Belgrado, per lasciarsi alle spalle i problemi fisici e poi ha iniziato la preparazione con la squadra, prima alla Continassa e poi negli Stati Uniti. In tournée”. “Allegri lo ha comprensibilmente centellinato: Vlahovic è rimasto a riposo nelle ... Leggi su seriea24 (Di sabato 6 agosto 2022), CDS- Come scrive il CdS, Dusan oggi non può davvero mancare le grandi attese del pubblico visto quello che è stato pagato. ”. La clessidra scorre inesorabile verso il Sassuolo e per l’occasione la Juve auspica di ritrovare il suo bomber, ancora alla ricerca della migliore condizione. Dusan non è ancora pronto, dopo un’estate vissuta di rincorsa per superare la pubalgia che lo aveva condizionato nel finale della scorsa stagione. DV9 ha ridotto al minimo le vacanze. E si è dedicato quasi esclusivamente al recupero: ha lavorato duramente, anche con un preparatore personale a Belgrado, per lasciarsi alle spalle i problemi fisici e poi ha iniziato la preparazione con la squadra, prima alla Continassa e poi negli Stati Uniti. In tournée”. “Allegri lo ha comprensibilmente centellinato:è rimasto a riposo nelle ...

