In acqua per un bagno, ma non riemerge: 54enne muore sotto gli occhi del marito (Di sabato 6 agosto 2022) Castro. Dramma sabato pomeriggio nelle acque del lago d’Iseo, dove una donna polacca di 54 anni, M.R., è stata recuperata senza vita a Castro da sommozzatori e vigili del fuoco. Ancora poche le informazioni a disposizione: pare che la donna, residente a Cene, fosse entrata in acqua per un fare bagno, quando non è più riemersa. A lanciare l’allarme il marito che si trovava con lei, su una spiaggetta in località Gre. Sul posto, intorno alle 15.45, sono intervenute l’ambulanza, i sommozzatori di Treviglio e Milano, oltre ai vigili del fuoco di Bergamo con i volontari di Lovere, ma per la donna non c’era già più niente da fare: è stata recuperata a circa 5 metri di profondità. Presenti anche i carabinieri del comando di Clusone per i rilievi di Legge e cercare di ricostruire esattamente l’accaduto. Leggi su bergamonews (Di sabato 6 agosto 2022) Castro. Dramma sabato pomeriggio nelle acque del lago d’Iseo, dove una donna polacca di 54 anni, M.R., è stata recuperata senza vita a Castro da sommozzatori e vigili del fuoco. Ancora poche le informazioni a disposizione: pare che la donna, residente a Cene, fosse entrata inper un fare, quando non è più riemersa. A lanciare l’allarme ilche si trovava con lei, su una spiaggetta in località Gre. Sul posto, intorno alle 15.45, sono intervenute l’ambulanza, i sommozzatori di Treviglio e Milano, oltre ai vigili del fuoco di Bergamo con i volontari di Lovere, ma per la donna non c’era già più niente da fare: è stata recuperata a circa 5 metri di profondità. Presenti anche i carabinieri del comando di Clusone per i rilievi di Legge e cercare di ricostruire esattamente l’accaduto.

