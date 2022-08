rococotanica : RT @Super_Stefy_: @AlessiaMorani Csx Patrimoniale ferma il riscaldamento globale Più clandestini tutelati per sostituzione etnica Più Europ… - OliboniFederico : @GianricoCarof Se si amplia l'aliquota del 23 % si da ai poveri. Ma il concetto di detassazione ad una sinistra che… - unoacaso1981 : @cutcliff00 @marattin @forza_italia E se pensi che oggi noi paghiamo oltre 70 miliardi di euro annuì per gli intere… - AndreaBS1976 : @maddalena2471 Cero poi il ricco puó eludere pagando in Olanda e tu paghi il 38% di IRPEF. Le banche sono fondazion… - EmanueleBracco : @Stfn_Mrtz Fino a che non riformiamo il catasto e con esso l'IMU. A quel punto (a naso) secondo me il Sud prende ancora di più. -

I-Dome.com

La pubblicazione dell'ammontare patrimoniale Per l'anno di imposta 2021 ha versato 5,83 milioni di euro per l'e 2,57 milioni di euro per l'Ires. Nello stesso periodo è proseguita da parte dell'...Ma a Petrella, come del resto all'assessore De Rosa, è andato praticamente un altro doppione: l'ufficio unico delle entrate per i tributi, Tasi, Tari, Icp, Cosap e Dpa, cioè tutte le tasse ... IMU e TARI 2022: come avere lo sconto del 20% Altri 100mila euro dalle sanzioni per abusi edilizi. Domani in Consiglio si vota la salvaguardia di bilancio Quasi due milioni di euro in più nelle casse di Palazzo Orsetti rispetto alle previsioni. U ...Galantino: dall’Amministrazione del Patrimonio della sede apostolica versati all'Italia 5,8 milioni per Imu e 2,5 milioni per Ires, i soldi del palazzo di Londra rientrati all’Obolo San Pietro ...