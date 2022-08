Grande Spal: Arena di testa abbatte l’Empoli e qualifica i biancazzurri (Di sabato 6 agosto 2022) Ottima prova della Spal che al Castellani non ha mai mollato centrando la qualificazione al 120' con l'ex Monopoli Leggi su itasportpress (Di sabato 6 agosto 2022) Ottima prova dellache al Castellani non ha mai mollato centrando lazione al 120' con l'ex Monopoli

spalferrara : ?? | ???????? ???????? All’ultimo minuto, in rimonta, vinciamo una grande partita e passiamo il turno di #CoppaItalia! Che… - AlMazza64 : RT @spalferrara: ?? | ???????? ???????? All’ultimo minuto, in rimonta, vinciamo una grande partita e passiamo il turno di #CoppaItalia! Che bella #… - italomadeirense : RT @spalferrara: ?? | ???????? ???????? All’ultimo minuto, in rimonta, vinciamo una grande partita e passiamo il turno di #CoppaItalia! Che bella #… - LucaLuke22 : RT @spalferrara: ?? | ???????? ???????? All’ultimo minuto, in rimonta, vinciamo una grande partita e passiamo il turno di #CoppaItalia! Che bella #… - TkO_spal_jpn : RT @spalferrara: ?? | ???????? ???????? All’ultimo minuto, in rimonta, vinciamo una grande partita e passiamo il turno di #CoppaItalia! Che bella #… -