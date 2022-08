Francesca Chillemi | il grave lutto di queste ore | “Sei parte di me…” | Lacrime a fiumi

fanpage : È una delle fiction più attese della prossima stagione di Canale 5 e ora “Viola come il mare” ha anche un promo, in… - dstathopoulou58 : RT @AlbertoFuschi: Viola come il mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman arriva ufficialmente a fine settembre su Canale 5. #Vi… - gretacongiu_ : RT @larryhlbe: per la serie solo i veri fan di #UnMedicoInFamiglia sanno: -il primo bacio di Ciccio è stato Alessandra Mastronardi - poco… - comunqueeandare : RT @larryhlbe: per la serie solo i veri fan di #UnMedicoInFamiglia sanno: -il primo bacio di Ciccio è stato Alessandra Mastronardi - poco… - can_argentina : RT @361_magazine: -

Non è passato di certo inosservato ai tanti utenti della rete, il recente annuncio struggente fatto dall'attricesul suo profilo Instagram . La protagonista della fiction 'Che Dio che aiuti' nelle scorse ore ha fatto sapere che un lutto ha colpito la sua famiglia. Per la precisione l'amata e ...Il doloroso annuncio di, un lutto che non vuole sentire come un ...L’attore turco in bilico tra poche opportunità lavorative e delusioni d’amore Ha raggiunto il successo interpretando Ferit Asian nella ...Lo sfogo dell'attrice per la dolorosa perdita: "Non andrai mai via. Con me per sempre" Non è passato di certo inosservato ai tanti utenti della rete, il ...