Frana in Val Ferret, Courmayeur senz'acqua - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 6 agosto 2022) La Frana in Val Ferret Aosta, 6 agosto 2022 - Non solo Val di Fassa in Trentino . Il maltempo si abbatte anche sulla Valle d'Aosta e la Val Ferret , dove una Frana ha determinato per molte ore la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Lain ValAosta, 6 agosto 2022 - Non solo Val di Fassa in Trentino . Il maltempo si abbatte anche sulla Valle d'Aosta e la Val, dove unaha determinato per molte ore la ...

sole24ore : ?? #Maltempo: frane e smottamenti e l’esondazione di alcuni corsi d’acqua in #valdiFassa. Evacuati alberghi e case.… - MediasetTgcom24 : Frana in Val Ferret, danni all'acquedotto: Courmayer senza acqua #valferret #robertorota #trapocheore - SkyTG24 : Le previsioni per poter ripristinare l'acquedotto sono di due, massimo tre giorni. L'amministrazione intanto chiede… - NoiNotizie : RT @RaiNews: Colata detritica di decine di migliaia di metri cubi di materiale. Il sindaco di #Courmayeur: 'Situazione critica con una popo… - glibralato : Dolomiti, grossa frana in val Fiscalina: enormi massi si staccano dalla montagna. Nessun ferito… -