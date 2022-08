Formazioni ufficiali Inter-Villarreal | amichevole precampionato 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 6 agosto 2022) Ledi, ultimo testper la squadra d’Inzaghi prima della trasferta di Lecce, che sancirà l’esordio in Serie A dei nerazzurri il prossimo 13 agosto. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30 di sabato 6 agosto presso lo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Di seguito le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.