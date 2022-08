Elezioni: Renzi, 'veto Pd apre spazio per noi, con Fi? No, hanno fatto cadere Draghi' (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Credo che il motivo per cui Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una e una sola forza politica. Evidentemente Enrico pensava di ferirci nel dire: 'Tutti, ma non Italia viva'. Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio politico e l'indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafforza nel progetto di non partecipare a coalizione finte e posticce. Correremo da soli". Così Matteo Renzi al Corriere. Sui contatti con Silvio Berlusconi, il leader di Iv spiega: "Non possiamo stare insieme a Forza Italia non solo per il passato, ma anche per il presente. Draghi è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Credo che il motivo per cui Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da una una e una sola forza politica. Evidentemente Enrico pensava di ferirci nel dire: 'Tutti, ma non Italia viva'. Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito unopolitico e l'indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafforza nel progetto di non partecipare a coalizione finte e posticce. Correremo da soli". Così Matteoal Corriere. Sui contatti con Silvio Berlusconi, il leader di Iv spiega: "Non possiamo stare insieme a Forza Italia non solo per il passato, ma anche per il presente.è ...

Adnkronos : Elezioni 2022, contatti Renzi-Pizzarotti: ipotesi patto sul tavolo - repubblica : Elezioni, alleanze difficili. Sondaggio shock: solo l'un per cento degli elettori Pd apprezza l'operato di Renzi - fattoquotidiano : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… - romatorino : Fatti la tinta che sei invecchiato ! A furia di fare il bugiardo anche la pelle avvizzisce @matteorenzi - RuoteF : @DipaceGennaro @matteorenzi E invece ha mollato, preso dalla paura di scomparire ?? -