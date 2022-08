Elezioni, Bonelli dice no al M5s: “Stanno bene dove stanno, il nostro accordo è col Pd” (Di sabato 6 agosto 2022) “Andiamo da Letta con alto senso di responsabilità. Sia noi sia Sinistra italiana abbiamo detto sì all’accordo col Pd, dobbiamo fare una grande intesa per il Paese per la democrazia, per la giustizia sociale e ambientale. Il M5s? stanno bene dove stanno, noi abbiamo già deciso che l’intesa è col Pd e non è percorribile la strada col Movimento“. Cosi il leader del Verdi, Angelo Bonelli, ha chiuso a un possibile accordo col M5s, proposta da Sinistra italiana, all’arrivo al Nazareno per incontrare il segretario del Pd, Enrico Letta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) “Andiamo da Letta con alto senso di responsabilità. Sia noi sia Sinistra italiana abbiamo detto sì all’col Pd, dobbiamo fare una grande intesa per il Paese per la democrazia, per la giustizia sociale e ambientale. Il M5s?, noi abbiamo già deciso che l’intesa è col Pd e non è percorribile la strada col Movimento“. Cosi il leader del Verdi, Angelo, ha chiuso a un possibilecol M5s, proposta da Sinistra italiana, all’arrivo al Nazareno per incontrare il segretario del Pd, Enrico Letta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - Agenzia_Ansa : 'Agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassif… - fattoquotidiano : Elezioni, Bonelli dice no al M5s: “Stanno bene dove stanno, il nostro accordo è col Pd” - paolo_r_2012 : Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Bonelli e Fratoianni al Nazareno per trovare l'accordo, Renzi litiga col P… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @Andrea_V_73: '#Elezioni, via libera di #Si all’accordo con il #Pd: «Estendere l’intesa a #M5S». Scontro tra #dem e #Renzi' @sole24ore h… -