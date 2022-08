Dodici persone sono morte in un incidente in pullman in Croazia (Di sabato 6 agosto 2022) Dodici persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in un incidente in pullman in Croazia avvenuto sabato mattina. Dei feriti, 18 sono in gravi condizioni. L’autobus, con targa polacca, trasportava 43 persone dirette al santuario di Medjugorie, nel Leggi su ilpost (Di sabato 6 agosto 2022)e altre 30rimaste ferite in unininavvenuto sabato mattina. Dei feriti, 18in gravi condizioni. L’autobus, con targa polacca, trasportava 43dirette al santuario di Medjugorie, nel

