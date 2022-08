Dal governo aiuti a 600mila bergamaschi: «Direzione giusta, ma non è sufficiente» (Di sabato 6 agosto 2022) Decreto-bis Taglio del cuneo fiscale per gli stipendi e anticipo della rivalutazione delle pensioni fino a 35mila euro. Amboni (Cgil): «Sollievo, però provvedimento non risolutivo». Corna (Cisl): «Inflazione alta, ci si aspettava di più». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 6 agosto 2022) Decreto-bis Taglio del cuneo fiscale per gli stipendi e anticipo della rivalutazione delle pensioni fino a 35mila euro. Amboni (Cgil): «Sollievo, però provvedimento non risolutivo». Corna (Cisl): «Inflazione alta, ci si aspettava di più».

MatteoRichetti : Italia prima nel mondo per crescita del PIL guidato dal Governo #Draghi. È giusto che gli elettori di Conte, Salvin… - GiuseppeConteIT : Per mesi il Governo ha demonizzato il Superbonus voluto dal M5S. Ora grazie a quella misura abbiamo le risorse per… - marattin : Ecco i dati Mef sulla riduzione dell’evasione (ultima riga). Si passa da 109,2 miliardi del 2014 ai 99,2 del 2019.… - Guido73242927 : RT @CPF02294951: Non potendo avere certezza che la Ronzulli sarà fuori dal governo, in qualsiasi incarico, preferisco non votare cdx...non… - LuiginaGardenal : RT @MatteoRichetti: Italia prima nel mondo per crescita del PIL guidato dal Governo #Draghi. È giusto che gli elettori di Conte, Salvini e… -