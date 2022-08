(Di sabato 6 agosto 2022). Sono almeno due le risse che si sono scatenate nelle ultime ore in città. In tutti e due i casi i protagonisti sembrano essere dei minori, che se le sono date di santa ragione senza remore. Due risse violente aIl primo episodio è avvenuto al Pirgo, nei pressi di un locale sulla spiaggia. Un video è stato anche caricato su Youtube, e si evince chiaramente come diverse le persone coinvolte nella zuffa. Leggi anche: Si danno appuntamento ad Aranova per una maxi, sventata dai carabinieri La secondain centro La seconda, invece, risale al 4 agosto scorso, nel tardo pomeriggio: colpi alla cieca, violenza improvvisa sullae, ancora una volta, minori coinvolti. Questa volta, invece, il fatto è avvenuto nei pressi del centro, a Largo Plebiscito. Sono almeno due ...

CorriereCitta : Civitavecchia, violenta rissa in strada: colpiscono un 15enne e gli spaccano i denti - Etrurianews : Ormai la zona è fuori controllo. Aggrediti anche gli addetti alla sicurezza CIVITAVECCHIA - Ancora una rissa. Viole… - Etrurianews : Portato prima all'ospedale San Paolo si è reso necessario il trasferimento al Gemelli per un forte trauma cranico C… -

Ormai la zona è fuori controllo. Aggrediti anche gli addetti alla sicurezza- Ancora una rissa.. Sempre per futili motivi. Protagonisti ancora giovanissimi. Tutto ripreso sui social ovviamente. Si vede un ragazzo discutere con un addetto alla sicurezza ...Portato prima all'ospedale San Paolo si è reso necessario il trasferimento al Gemelli per un forte trauma cranico- Ennesima notte di violenza in città. Una lite, sfociata inrissa tra minorenni ha rischiato di finire in tragedia. Nella tarda serata di ieri, come troppe volte accaduto nei ...Ormai la zona è fuori controllo. Aggrediti anche gli addetti alla sicurezza CIVITAVECCHIA - Ancora una rissa. Violenta. Sempre per futili motivi. Protagonisti ...Portato prima all'ospedale San Paolo si è reso necessario il trasferimento al Gemelli per un forte trauma cranico CIVITAVECCHIA - Ennesima notte di violenza ...