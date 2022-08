Calcio: il Napoli pareggia in amichevole 0 - 0 con l'Espanyol (Di sabato 6 agosto 2022) Nell'ultima partita amichevole prima dell'inizio del campionato, disputata allo stadio Patini di Castel di Sangro, il Napoli ha pareggiato con l'Espanyol 0 - 0. Concluso il ritiro in Abruzzo, la ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Nell'ultima partitaprima dell'inizio del campionato, disputata allo stadio Patini di Castel di Sangro, ilhato con l'0 - 0. Concluso il ritiro in Abruzzo, la ...

