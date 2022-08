Atletica, Marta Amani può diventare uno stimolo per Larissa Iapichino: la concorrenza interna può giovare (Di sabato 6 agosto 2022) Larissa Iapichino non è mai riuscita a spiccare il volo nel corso di questa stagione. La saltatrice in lungo non è riuscita a riprendersi completamente dal problema fisico avuto lo scorso anno e che le impedì di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La figlia di Fiona May, ora allenata da papà Gianna, non è andato oltre un balzo da 6.64 metri siglato agli Assuluti e il 6.60 ai Mondiali di Eugene, non sufficiente per qualificarsi alla finale. La toscana è ben lontana dal roboante 6.91 saltato durante la stagione indoor nel 2021, quando eguagliò il record italiano assoluto al coperto di sua mamma e firmò il record del mondo juniores in sala. Larissa Iapichino ha vinto il titolo italiano a Rieti a fine giugno con la misura di 6.64, riuscendo a precedere Marta Amani di appena tredici ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022)non è mai riuscita a spiccare il volo nel corso di questa stagione. La saltatrice in lungo non è riuscita a riprendersi completamente dal problema fisico avuto lo scorso anno e che le impedì di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La figlia di Fiona May, ora allenata da papà Gianna, non è andato oltre un balzo da 6.64 metri siglato agli Assuluti e il 6.60 ai Mondiali di Eugene, non sufficiente per qualificarsi alla finale. La toscana è ben lontana dal roboante 6.91 saltato durante la stagione indoor nel 2021, quando eguagliò il record italiano assoluto al coperto di sua mamma e firmò il record del mondo juniores in sala.ha vinto il titolo italiano a Rieti a fine giugno con la misura di 6.64, riuscendo a precederedi appena tredici ...

