Zio Paperone da collezione, numero speciale con contenuti inediti (Di venerdì 5 agosto 2022) Il mensile Panini Comics dedicato allo zione più celebre al mondo festeggia il numero 50 con una doppia edizione Ad agosto si celebra un traguardo importante: Zio Paperone, il mensile edito da Panini Comics che raccoglie le più belle avventure con protagonista il plurimiliardario di Paperopoli, raggiunge il numero 50 e lunedì 15 agosto arriva in edicola, fumetteria e su e su Panini.it con un numero in doppia edizione tutto da collezione e le sue tante storie ricche di avventura e divertimento. Questo numero speciale di Zio Paperone contiene una storia inedita a bivi di Vito Stabile e Giuseppe Facciotto, Zio Paperone e il dilemma cilindrico. C’è poi un ospite d’onore: il cartoonist americano Don Rosa, con un approfondimento a lui ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 5 agosto 2022) Il mensile Panini Comics dedicato allo zione più celebre al mondo festeggia il50 con una doppia edizione Ad agosto si celebra un traguardo importante: Zio, il mensile edito da Panini Comics che raccoglie le più belle avventure con protagonista il plurimiliardario di Paperopoli, raggiunge il50 e lunedì 15 agosto arriva in edicola, fumetteria e su e su Panini.it con unin doppia edizione tutto dae le sue tante storie ricche di avventura e divertimento. Questodi Ziocontiene una storia inedita a bivi di Vito Stabile e Giuseppe Facciotto, Zioe il dilemma cilindrico. C’è poi un ospite d’onore: il cartoonist americano Don Rosa, con un approfondimento a lui ...

