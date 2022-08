VIDEO | SPALLETTI PARLA DI RASPADORI E DYBALA! (Di venerdì 5 agosto 2022) L’allenatore del Napoli Luciano SPALLETTI si è raccontato nel corso di un’intervista pubblicata nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera. Di seguito quanto riportato: Cosa hanno in comune SPALLETTI e Napoli? “Non sembri strano, ma è la natura a unire me e Napoli. Gli odori, i sapori anche. Ecco, sono sensazioni anche difficili a spiegare. Emozioni e sentimenti: la città mi sta conquistando così, mi riporta alle mie origini. Mi piacerebbe se diventasse più brava ad interpretarci: la passione per il calcio è viscerale, unica. Siamo riusciti a fare grandi cose, con quasi mezza squadra con il contratto a scadenza. Ragazzi che ringrazio per la professionalità dimostrata fino all’ultimo minuto. Bravi veramente”. Tolto il sassolino dalla scarpa, adesso? “Non è un sasso, ma un pensiero lucido. Reale, è accaduto. Adesso punto e a capo. Senza confronti ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 5 agosto 2022) L’allenatore del Napoli Lucianosi è raccontato nel corso di un’intervista pubblicata nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera. Di seguito quanto riportato: Cosa hanno in comunee Napoli? “Non sembri strano, ma è la natura a unire me e Napoli. Gli odori, i sapori anche. Ecco, sono sensazioni anche difficili a spiegare. Emozioni e sentimenti: la città mi sta conquistando così, mi riporta alle mie origini. Mi piacerebbe se diventasse più brava ad interpretarci: la passione per il calcio è viscerale, unica. Siamo riusciti a fare grandi cose, con quasi mezza squadra con il contratto a scadenza. Ragazzi che ringrazio per la professionalità dimostrata fino all’ultimo minuto. Bravi veramente”. Tolto il sassolino dalla scarpa, adesso? “Non è un sasso, ma un pensiero lucido. Reale, è accaduto. Adesso punto e a capo. Senza confronti ...

