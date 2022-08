Un Posto Al Sole anticipazioni: colpo di testa di Nunzio, non può vivere senza lei (Di venerdì 5 agosto 2022) Nunzio affronterà un periodo durissimo dopo la partenza di Chiara. Cosa accadrà al protagonista in Un Posto Al Sole? Nunzio Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Il figlio di Katia e Franco farà un colpo di testa, preso dalla disperazione per la Petrone. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45. I fan upassini sono col fiato sospeso per sapere cosa accadrà nel futuro di Nunzio Cammarota. Il giovane ragazzo è stato letteralmente abbandonato dalla sua fidanzata Chiara Petrone e piomberà nella disperazione. Nunzio si era recato all’aeroporto per cercare Chiara disperatamente prima che si imbarcate. In effetti il ragazzo ... Leggi su direttanews (Di venerdì 5 agosto 2022)affronterà un periodo durissimo dopo la partenza di Chiara. Cosa accadrà al protagonista in UnAlUnAl(Raiplay screenshot)Il figlio di Katia e Franco farà undi, preso dalla disperazione per la Petrone. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45. I fan upassini sono col fiato sospeso per sapere cosa accadrà nel futuro diCammarota. Il giovane ragazzo è stato letteralmente abbandonato dalla sua fidanzata Chiara Petrone e piomberà nella disperazione.si era recato all’aeroporto per cercare Chiara disperatamente prima che si imbarcate. In effetti il ragazzo ...

CarmelaCusmai : RT @nicolettadec: E quando trovi il coraggio di raccontarla,la tua storia,tutto cambia. Perché nel momento stesso in cui la vita si fa racc… - MaraBussani : RT @nicolettadec: E quando trovi il coraggio di raccontarla,la tua storia,tutto cambia. Perché nel momento stesso in cui la vita si fa racc… - zuccaro_sonia : RT @nicolettadec: E quando trovi il coraggio di raccontarla,la tua storia,tutto cambia. Perché nel momento stesso in cui la vita si fa racc… - 2111Ludovyca : @Manuela9679 @sissiisissi2 Si nello specifico lo conoscevo già, dicevo per dire, che tutta sta gente, vorrebbe un p… - AnnaShi60491189 : RT @nicolettadec: E quando trovi il coraggio di raccontarla,la tua storia,tutto cambia. Perché nel momento stesso in cui la vita si fa racc… -