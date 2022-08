Me contro Te, come è nato il duo di Luì e Sofì e chi sono Luigi Calagna e Sofia Scalia (Di venerdì 5 agosto 2022) Conosciuti con il diminutivo di Sofì e Luì, il duo Me contro Te è una coppia siciliana che nella vita lavora come youtuber. come tanti influencer hanno iniziato con pochi fan, caricando video che li vedevano rivali di gioco, ottenendo con il tempo sempre più consensi soprattutto tra i più piccoli, fino a trasformarsi in vere e proprie celebrity amate anche dal grande pubblico. Quando si sono accorti di riscuotere tanto successo, la coppia ha deciso di approdare anche su altri social, guadagnando consensi sempre crescenti. Me contro Te: chi sono Luigi Calagna e Sofia Scalia La storia di Luigi Calagna e Sofia Scalia è iniziata nel ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 agosto 2022) Conosciuti con il diminutivo die Luì, il duo MeTe è una coppia siciliana che nella vita lavorayoutuber.tanti influencer hanno iniziato con pochi fan, caricando video che li vedevano rivali di gioco, ottenendo con il tempo sempre più consensi soprattutto tra i più piccoli, fino a trasformarsi in vere e proprie celebrity amate anche dal grande pubblico. Quando siaccorti di riscuotere tanto successo, la coppia ha deciso di approdare anche su altri social, guadagnando consensi sempre crescenti. MeTe: chiLa storia diè iniziata nel ...

GiovaQuez : Dice Puzzer che ora parla 'da normale cittadino come gli altri'. Ma perché prima che era? 'Abbiamo visto in ItalEx… - amendolaenzo : Non siamo un fronte contro , il @pdnetwork è alternativo alla destra nazionalista. Per temi e per valori. Loro hann… - ladyonorato : Come annunciato ieri sera, ecco pubblicati sul mio blog i dati ufficiali dell’EMA sulle reazioni avverse alle terap… - AndreaPacca1971 : @nelloscavo @amnesty Nessuno (nessuno!) dubita che l'aggressore sia la Russia e continuare a ripeterlo è come dire… - nuccia20 : RT @cugusi1952: Dopo la conferenza stampa di Mario Draghi io mi domando ancora come hanno fatto questi incapaci di grillini, leghisti e ber… -