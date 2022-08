L’Equipe: per quanto tempo lo United potrà tenere Ronaldo in panchina, considerando il suo ego? (Di venerdì 5 agosto 2022) Le certezze del Manchester United alla vigilia dell’inizio della Premier sono pochissime, scrive L’Equipe. A partire da Cristiano Ronaldo, che non è però l’unico problema con cui Ten Hag deve fare i conti. Ronaldo, come noto, vuole lasciare il club, ma nessun club europeo si è fatto avanti e lo United non intende dare il suo via libera. “Di conseguenza, il portoghese, che ha saltato il tour all’estero per problemi familiari, dovrebbe iniziare la stagione in panchina. Una situazione insostenibile a lungo termine, considerando l’ego di CR7 che, domenica, ha lasciato l’Old Trafford, con altri giocatori, dieci minuti prima della fine della partita amichevole giocata contro il Rayo Vallecano (1-1), ovviamente irritato per essere stato sostituito ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022) Le certezze del Manchesteralla vigilia dell’inizio della Premier sono pochissime, scrive. A partire da Cristiano, che non è però l’unico problema con cui Ten Hag deve fare i conti., come noto, vuole lasciare il club, ma nessun club europeo si è fatto avanti e lonon intende dare il suo via libera. “Di conseguenza, il portoghese, che ha saltato il tour all’estero per problemi familiari, dovrebbe iniziare la stagione in. Una situazione insostenibile a lungo termine,l’di CR7 che, domenica, ha lasciato l’Old Trafford, con altri giocatori, dieci minuti prima della fine della partita amichevole giocata contro il Rayo Vallecano (1-1), ovviamente irritato per essere stato sostituito ...

