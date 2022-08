Israele ha colpito Gaza con un raid aereo

(Di venerdì 5 agosto 2022) Almeno otto persone sono morte in un bombardamento che aveva come obiettivo un capo del gruppo radicale Jihad Islamico

Non permetteremo a nessuno di minacciare o danneggiare i cittadini di. Chiunque ci proverà, sarà", ha fatto eco Gantz.un edificio con uffici approfondimento I motivi del conflitto trae Palestina L'aviazione israeliana haun appartamento a Bourj Falastin, un edificio di dieci piani destinato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nelle immagini, il fumo che fuoriesce dal settimo piano di un edificio colpito dai missili nell'operazione 'Breaking Dawn'. Fawzi Barhoum, portavoce di Hamas: “Il nemico israeliano ha commesso un nuov ...