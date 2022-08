Intesa totale tra Kostic e Juventus: le cifre (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo un primo momento in cui, per la Juventus, si complicava la pista Filip Kostic, sembra essere rientrato in gioco il nome del serbo nella lista dei desideri della dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, inoltre, con il calciatore la Juventus avrebbe concordato i termini personali: 5 anni di contratto a 2.7 milioni a stagione. La priorità per il classe ’92 è sempre stata la Juventus e attualmente manca solamente l’accordo con l’Eintracht di Francoforte per permettere l’arrivo dell’ala a Torino. Kostic Juventus Eintracht Il club tedesco vorrebbe ottenere 20 milioni, mentre la Juventus lavora per abbassare le pretese e chiudere a meno. Per Kostic, nel caso in cui dovesse andare in porto la trattativa, si tratterebbe ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo un primo momento in cui, per la, si complicava la pista Filip, sembra essere rientrato in gioco il nome del serbo nella lista dei desideri della dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, inoltre, con il calciatore laavrebbe concordato i termini personali: 5 anni di contratto a 2.7 milioni a stagione. La priorità per il classe ’92 è sempre stata lae attualmente manca solamente l’accordo con l’Eintracht di Francoforte per permettere l’arrivo dell’ala a Torino.Eintracht Il club tedesco vorrebbe ottenere 20 milioni, mentre lalavora per abbassare le pretese e chiudere a meno. Per, nel caso in cui dovesse andare in porto la trattativa, si tratterebbe ...

