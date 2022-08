Il West Ham annuncia Cornet e rinuncia a Kostic Ora la Juve

Gazzetta_it : #Juve, assalto a #Kostic 12 milioni più bonus per superare il #WestHam #calciomercato - SassuoloUS : #Calciomercato Gianluca #Scamacca ceduto al West Ham ?? Da quel lontano 2017 sei cresciuto davvero tanto. E l’ult… - calciomercatoit : ?? - andreamusso97 : RT @cmdotcom: #Calciomercato, il #WestHam annuncia #Cornet e rinuncia a #Kostic. Ora la #Juve... - cmdotcom : #Calciomercato, il #WestHam annuncia #Cornet e rinuncia a #Kostic. Ora la #Juve... -

Filip Kostic regolarmente in campo nonostante sia al centro del mercato con Juventus eche lo cercano. Solo panchina invece per Matthijs De Ligt.... per poi andare a limare la differenza tra domanda e offerta (il club tedesco ha rifiutato un'offerta da 15 milioni più altri 5 di bonus da parte del). Stasera in campo su Sky Classe 1992, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Calcio – UEFA Nations League – Gruppo C – Inghilterra v Italia – Molino Stadium, Wolverhampton, Gran Bretagna – 11 giugno 2022 reazione dell’italiano ...