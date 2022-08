Dl Aiuti Bis, arriva il docente "esperto": ecco come funziona e i requisiti (Di venerdì 5 agosto 2022) Una svolta in vista per la scuola dall'ultimo decreto varato dal governo. La nuova figura professionale guadagnerà mediamente 400 euro in più al mese dei colleghi. Ma i sindacati non ci stanno e denunciano: "Si trovano i soldi per tutto tranne che per il rinnovo del contratto nazionale. Non servono premi, ma risorse". Tutte le cose da sapere Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 agosto 2022) Una svolta in vista per la scuola dall'ultimo decreto varato dal governo. La nuova figura professionale guadagnerà mediamente 400 euro in più al mese dei colleghi. Ma i sindacati non ci stanno e denunciano: "Si trovano i soldi per tutto tranne che per il rinnovo del contratto nazionale. Non servono premi, ma risorse". Tutte le cose da sapere

Agenzia_Ansa : DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - fattoquotidiano : Aiuti bis, i calcoli Uil: con il nuovo taglio del cuneo solo 6 euro al mese in più per chi ne guadagna 8mila lordi,… - Agenzia_Ansa : Sindacati all'attacco sul decreto aiuti bis. 'Poco più di un'elemosina', dice Pierpaolo Bombardieri. 'Non ci siamo,… - SkyTG24 : Governo, verso le #elezioni. Varato il Dl Aiuti Bis, nuovi interventi per 17 miliardi. LIVE - StudioLegaleRRP : RT @PalermoToday: Quanto aumentano davvero stipendi e pensioni (e a chi vanno i nuovi bonus) -