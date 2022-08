Corsera: con 7 milioni la Roma ha costruito una squadra da scudetto (Di venerdì 5 agosto 2022) Sul Corriere della Sera Gianluca Di Marzio analizza il mercato della Roma: La Roma si è rafforzata in ogni reparto senza spese folli. Ma con innesti mirati che hanno aumentato la forza e la qualità dell’intera rosa. A centrocampo, non riscattato Sergio Oliveira, sono arrivati sia Matic che Wjinaldum: giocatori di esperienza internazionale, che hanno scelto e non sono stati solo scelti. Il primo ha lasciato lo United, il secondo ha sacrificato un milione lordo sul tavolo della trattativa con il Psg. Segnali di un’affidabilità per i quali la società può legittimamente vantarsi. Chi non si sente a proprio agio, poi, viene invitato serenamente a trovarsi una sistemazione. Veretout andrà al Marsiglia per 15 milioni (bonus compresi). E infine la ciliegina Dybala, preso in pochi giorni a condizioni economiche vantaggiose, alla metà ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022) Sul Corriere della Sera Gianluca Di Marzio analizza il mercato della: Lasi è rafforzata in ogni reparto senza spese folli. Ma con innesti mirati che hanno aumentato la forza e la qualità dell’intera rosa. A centrocampo, non riscattato Sergio Oliveira, sono arrivati sia Matic che Wjinaldum: giocatori di esperienza internazionale, che hanno scelto e non sono stati solo scelti. Il primo ha lasciato lo United, il secondo ha sacrificato un milione lordo sul tavolo della trattativa con il Psg. Segnali di un’affidabilità per i quali la società può legittimamente vantarsi. Chi non si sente a proprio agio, poi, viene invitato serenamente a trovarsi una sistemazione. Veretout andrà al Marsiglia per 15(bonus compresi). E infine la ciliegina Dybala, preso in pochi giorni a condizioni economiche vantaggiose, alla metà ...

franser_real : RT @capuanogio: #Spalletti: '#Mertens? Non sono stato io e non è stato il #Napoli a non volerlo con noi. Avrebbe dato una grossa mano, la s… - napolista : Spalletti: «C’è scetticismo attorno al Napoli e mi dispiace. Mertens non ha accettato l’offerta del club» Intervis… - capuanogio : #Spalletti: '#Mertens? Non sono stato io e non è stato il #Napoli a non volerlo con noi. Avrebbe dato una grossa ma… - napolista : Victoria Cabello: «A Sanremo Travolta mi massaggiò i piedi: avevo un’unghia attaccata con l’Attak» Al CorSera: «Ri… - cifra73 : Mica appecorati con il padrone...sconto 30% pagabile in 7-8 anni?? -