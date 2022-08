Clima: la siccità di questi mesi era stata prevista, ma è mancata una “visione d’insieme” (Di venerdì 5 agosto 2022) A dirlo è Andrea Sottani direttore e idrogeologo di Sinergeo, una società veneziana che da oltre trent’anni si occupa di ricerca idrica nel sottosuolo. Società che che vanta ben quattrocento stazioni di monitoraggio lungo la fascia delle sorgive della pianura veneta. Si tratta di sensori automatici che inviano i dati in “tempo” reale delle sorgive Leggi su retemeteoamatori (Di venerdì 5 agosto 2022) A dirlo è Andrea Sottani direttore e idrogeologo di Sinergeo, una società veneziana che da oltre trent’anni si occupa di ricerca idrica nel sottosuolo. Società che che vanta ben quattrocento stazioni di monitoraggio lungo la fascia delle sorgive della pianura veneta. Si tratta di sensori automatici che inviano i dati in “tempo” reale delle sorgive

