Clarissa Selassiè lascia i reality e annuncia la svolta: "Non voglio più.." (Di venerdì 5 agosto 2022) Clarissa Hailé Selassié annuncia novità in arrivo per lei. Potrebbero avere a che fare con la sua passione per la musica? Clarissa Hailé Selassié è conosciuta tra i fan per la sua partecipazione al Grande Fratello vip. Ha diviso la partecipazione lo spazio televisivo con le sue altre due sorelle, Jessica e Lucrezia. Le tre ragazze sono cresciute viaggiando tra Londra e Roma, ma le loro origini sono di nobile stirpe. Il loro papà è Hailé Selassié, ultimo imperatore d'Etiopia ed erede di una dinastia che, stando alle tradizioni locali, avrebbe avuto origine darei Salomone in persona. Questo fa delle sorelle Selassié tre principesse, divenute celebri grazie all'esperienza nella trasmissione di Alfonso Signorini. Clarissa Hailé Selassié era un po' sparita dai radar dopo la partecipazione al reality di ...

