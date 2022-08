Cittadinanza onoraria a Mertens, lo annuncia il sindaco di Manfredi (Di venerdì 5 agosto 2022) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dice sì al conferimento della Cittadinanza onoraria a Dries Mertens che per anni ha vestito la maglia azzurra del Calcio Napoli. L’annuncio oggi a margine del Consiglio comunale. ”Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini – ha spiegato Manfredi – tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli. Noi avvieremo il processo per il conferimento della Cittadinanza onoraria perché mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e anche tanto alla città e mi auguro che continuerà a farlo”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) Ildi Napoli, Gaetano, dice sì al conferimento dellaa Driesche per anni ha vestito la maglia azzurra del Calcio Napoli. L’annuncio oggi a margine del Consiglio comunale. ”Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini – ha spiegato– tutti colpiti dal legame dicon la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli. Noi avvieremo il processo per il conferimento dellaperché mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e anche tanto alla città e mi auguro che continuerà a farlo”. L'articolo proviene da ...

