Christian De Sica, la moglie è Silvia Verdone: "Mio fratello Carlo non voleva ci frequentassimo" (Di venerdì 5 agosto 2022) Christian De Sica è legato alla moglie Silvia Verdone da oltre quarant'anni: dalla loro unione sono arrivati i figli Maria Rosa e Brando. Christian De Sica, l'incontro con la moglie Silvia Stasera vedremo l'amatissimo attore protagonista in prime time su Raiuno con "Serata Tra Amici" show andato in onda lo scorso aprile, a partire dalle 21:30. De Sica ripercorrerà la sua lunga carriera al fianco di ospiti come la figlia Maria Rosa ed il collega Carlo Verdone. Il cineasta reduce dal successo della prima stagione della serie "Vita Da Carlo" e l'attore star della comicità nostrana, si sono incontrati sui banchi di scuola e da quel momento sono diventati ...

