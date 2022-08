Che effetto ha sugli occhi il cloro delle piscine? (Di venerdì 5 agosto 2022) Life&People.it Le vacanze per molti italiani significano relax in piscina e in spiaggia, sicuramente uno dei periodi più attesi dell’anno, ma anche momento in cui si verifica il maggior numero di problemi agli occhi. I motivi per cui gli occhi soffrono di più in estate rispetto ad altri periodi dell’anno sono molteplici: tra questi ci sono ad esempio il sole, l’acqua del mare, l’aria condizionata, ma cloro e piscine sono senza dubbio i maggiori responsabili. Come influisce e cosa fare? Il cloro è una sostanza che viene utilizzata nella maggior parte delle piscine per disinfettare l’acqua, aiuta a prevenire l’esposizione di microbi che possono compromettere la salute in generale e degli occhi in particolare. È un elemento chimico che si ricava dal ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 5 agosto 2022) Life&People.it Le vacanze per molti italiani significano relax in piscina e in spiaggia, sicuramente uno dei periodi più attesi dell’anno, ma anche momento in cui si verifica il maggior numero di problemi agli. I motivi per cui glisoffrono di più in estate rispetto ad altri periodi dell’anno sono molteplici: tra questi ci sono ad esempio il sole, l’acqua del mare, l’aria condizionata, masono senza dubbio i maggiori responsabili. Come influisce e cosa fare? Ilè una sostanza che viene utilizzata nella maggior parteper disinfettare l’acqua, aiuta a prevenire l’esposizione di microbi che possono compromettere la salute in generale e degliin particolare. È un elemento chimico che si ricava dal ...

ladyonorato : C’è chi si “onora di militare” in un partito che ha sistematicamente violato principi fondamentali che aveva afferm… - MarcoBellinazzo : Caso #DigitalBits: altro effetto collaterale negativo dello stallo nei pagamenti è che #Inter non può sottoscrivere… - fattoquotidiano : Evviva evviva, grazie a Draghi il tasso di occupazione a giugno è salito al 60%! Poi si scopre che è un effetto del… - dukana2 : RT @Ste_Mazzu: Il vero ritratto della disperazione è chi va a mettersi in coalizione con Renzi, l'essere più disprezzato sul suolo italico;… - peretti_leonard : @kapparella Dato un occhiata al profilo. Dice di conoscere economia, medicina e scienza climatica (un tuttologo). P… -