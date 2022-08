Cercasi ‘libraio scalzo’ per resort alle Maldive: vivrà in una suite da 36.500 $ a notte (Di venerdì 5 agosto 2022) Lavorare 365 giorni l’anno in un paradiso terrestre forse non è solo un sogno, ma grazie all’offerta di un esclusivo resort alla Maldive potrebbe diventare realtà. L’hotel Soneva Fushi si trova nell’atollo Baa, riserva della biosfera riconosciuta dall’UNESCO, nel cuore dell’Oceano Indiano, e sta cercando un “libraio scalzo”. Il lavoro avrà durata di un anno, a partire da ottobre 2022, e il prescelto o la prescelta potrà soggiornare nella suite della struttura, una camera che costa a notte 36.500 dollari a notte. Stando a quanto riporta la rivista britannica di viaggi TimeOut, lo stipendio del libraio ammonterebbe a 750 dollari al mese (circa 730 euro), ma questo introito verrà compensato dalla possibilità di vivere gratuitamente nella prestigiosa suite. ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 5 agosto 2022) Lavorare 365 giorni l’anno in un paradiso terrestre forse non è solo un sogno, ma grazie all’offerta di un esclusivoallapotrebbe diventare realtà. L’hotel Soneva Fushi si trova nell’atollo Baa, riserva della biosfera riconosciuta dall’UNESCO, nel cuore dell’Oceano Indiano, e sta cercando un “libraio scalzo”. Il lavoro avrà durata di un anno, a partire da ottobre 2022, e il prescelto o la prescelta potrà soggiornare nelladella struttura, una camera che costa a36.500 dollari a. Stando a quanto riporta la rivista britannica di viaggi TimeOut, lo stipendio del libraio ammonterebbe a 750 dollari al mese (circa 730 euro), ma questo introito verrà compensato dalla possibilità di vivere gratuitamente nella prestigiosa. ...

