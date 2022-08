Caldo: a Roma raggiunti i 37 gradi (Di venerdì 5 agosto 2022) Caldo record a Roma che raggiunge i 37 gradi. Turisti costretti a cercare refrigerio tra le fontane della Capitale. (immagini di frustaci) 5 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022)record ache raggiunge i 37. Turisti costretti a cercare refrigerio tra le fontane della Capitale. (immagini di frustaci) 5 agosto 2022

enpaonlus : “Caldo e fatica”: il cavallo stramazza tra i turisti a Fontana di Trevi - la Repubblica - Le botticelle sono e rest… - enpaonlus : Turisti abbandonano i cani nel garage comunale di Piazzale Roma: uno muore per il caldo - TG Plus NEWS Venezia - TG… - repubblica : “Caldo e fatica”: il cavallo stramazza tra i turisti a Fontana di Trevi [di Valentina Lupia] - LavoroLazio_com : Bizzoni (PRC -Se Roma): 'Vorrebbero escluderci dalle elezioni, ma noi ci saremo con l'Unione Popolare' 'In questi… - GraziaTerenzi : Ho sempre pensato che il condominio ?? fosse un luogo potenzialmente pericoloso. Col caldo, poi... #liticondominiali… -