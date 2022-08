Calciomercato Juventus, non solo Kostic: pronto un grande colpo dalla Spagna! (Di venerdì 5 agosto 2022) Si riaccende il mercato della Juventus, Cherubini e Arrivabene sarebbero pronti per regalare ad Allegri due nuovi acquisti prima della partita con il Sassuolo. Mentre oggi si confermava la presenza di Fagioli (rinnovo fino al 2026), sembrano arrivare conferme su una probabile chiusura positiva dell’affare Kostic con l’Eintracht Francoforte. Dopo l’accordo con il calciatore, che è ormai con la testa a Torino, adesso le parti dovrebbero incontrarsi per chiudere un affare che bolliva in pentola dallo scorso giugno. Ma non finisce qui. Kostic Juventus Eintracht Se per il centrocampo bisognerà capire la situazione di Rovella (possibile prestito), Rabiot (interesse del Monaco) e di Arthur (trattativa ben avviata con il Valencia) per arrivare a definire Paredes; spunta invece un nuovo nome per l’attacco. Una vecchia ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Si riaccende il mercato della, Cherubini e Arrivabene sarebbero pronti per regalare ad Allegri due nuovi acquisti prima della partita con il Sassuolo. Mentre oggi si confermava la presenza di Fagioli (rinnovo fino al 2026), sembrano arrivare conferme su una probabile chiusura positiva dell’affarecon l’Eintracht Francoforte. Dopo l’accordo con il calciatore, che è ormai con la testa a Torino, adesso le parti dovrebbero incontrarsi per chiudere un affare che bolliva in pentola dallo scorso giugno. Ma non finisce qui.Eintracht Se per il centrocampo bisognerà capire la situazione di Rovella (possibile prestito), Rabiot (interesse del Monaco) e di Arthur (trattativa ben avviata con il Valencia) per arrivare a definire Paredes; spunta invece un nuovo nome per l’attacco. Una vecchia ...

GiovaAlbanese : Ore calde per #Kostic: la #Juventus vorrebbe definire il suo acquisto prima dell'inizio del campionato, si tratta.… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Si insiste per Dries #Mertens. La situazione - Gazzetta_it : Chi è Kostic, il piccolo Robben che schiva avversari e riflettori #juve #calciomercato - Mythos1981 : RT @GiovaAlbanese: Ore calde per #Kostic: la #Juventus vorrebbe definire il suo acquisto prima dell'inizio del campionato, si tratta. L'arr… - ZonaBianconeri : RT @alexdeluca24: Arriva kostic ???? Ah già non può devono liberare lo slot ???????? #insider #cazzari #Calciomercato #Juventus -